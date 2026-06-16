アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナ双方の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、ウクライナ侵攻の終結に改めて取り組む意欲を示しました。アメリカ・トランプ大統領「ゼレンスキー大統領、プーチン大統領ときのう非常にいい会話をした。何かができると本当に思う」G7サミット＝主要7か国首脳会議でフランスを訪れているアメリカのトランプ大統領は15日、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と前