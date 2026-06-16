俳優の武田真治（53）の妻でモデル、歯科衛生士の静まなみ（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。愛娘の3歳の誕生日お祝いショットを公開した。「週末は娘のお誕生日祝いで久しぶりに家族でディナー」と娘の3歳の誕生日を家族で祝ったことを報告。「お天気も良くて良かった」とつづった。「あっという間に3歳イヤイヤ期で大変だけど、成長している証！と思いながらなんとかやっています」と記した。この投稿に