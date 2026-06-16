チュニジア・サッカー連盟が、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場中の同国代表のサブリ・ラムシ監督を解任する見通しとなったと、英紙「ガーディアン」（電子版）など複数の海外メディアが１５日に報じた。日本と同じ１次リーグＦ組のチュニジアは、１４日の初戦でスウェーデンに１―５で大敗していた。２０日の第２戦で日本と対戦する。