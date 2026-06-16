【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）【実際の映像】2人いても止められない！驚異の実質同点弾ベルギー代表のFWロメル・ルカクが、途中出場からわずか22秒で同点ゴールを呼び込むプレーを見せた。“ラスボス”が見せた重戦車のような突破がサッカーファンに衝撃を与えた。ベルギーは日本時間6月16日、FIFAワールドカップ2026グループG第1節でエジプト代表と対