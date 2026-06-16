16日午前4時すぎ、東京・港区の首都高速都心環状線で乗用車がトラックに追突し、トラックが炎上する事故がありました。運転手の男性2人がケガをしています。16日午前4時すぎ、港区の首都高都心環状線の外回り一ノ橋ジャンクション付近で、トラックに乗用車が追突する事故がありました。はずみでトラックが壁に衝突し炎上したほか、トラックを運転していた男性と乗用車を運転していた男性がケガをして病院に搬送されましたが、命に