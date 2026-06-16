【スーパーメガレイド・デイ】 開催期間：7月18日14時～17時 ナイアンティックとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」の期間限定イベント「スーパーメガレイド・デイ」を7月18日14時から同日17時まで開催する。 「スーパーメガレイド」に、「ポケモンGO」では初となるメガライチュウXとメガライチュウYが登