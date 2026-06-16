【親子パソコン組み立て教室】 8月14日・8月15日 開催 開催場所：マウスコンピューター 飯山工場（長野県飯山市木島 500番地） 参加費用：選択したPC代金（税込／送料なし）の3割引 マウスコンピューターは、今回で14回目となる夏休みの恒例イベント「親子パソコン組み立て教室」を、8月14日と8月15日の2日間開催する。 本イベントは、