IL入りしているグラスノーについてロバーツ監督「何もしていない」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、腰痛により離脱中のタイラー・グラスノー投手について「グラスは何もしていない（状況）。うろついている感じで、進展は特にない」と明かした。当初は軽症とみられていたが、まさかの現状にファンのイライラは募っている。グラスノーは今季開幕から好投を見せ、7登板で3勝0敗、防御率2.72をマークし