ロックバンドＶＩＮＹＬが先日、大阪・阿波座ＢＩＧＪＡＣＫで再始動後初となるワンマンライブを開催した。５ｔｈシングル「ずっとそばにいて−ＲｏｏｔｓＥｄｉｔｉｏｎ−」の配信開始日。さらにギタリスト鈴木新の緊急入院という試練を乗り越えて迎えた復活の日でもあった。会場には全国からファンが集結。本編１８曲に加え、アンコール４曲、さらにファンイベントとアンプラグドライブまで行われ、午後４時開始、終演