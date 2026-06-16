「めちゃくちゃ良い投手」山本昌らOBが平良海馬を大絶賛パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が15日に公開され、山本昌氏、GG佐藤氏、T-岡田氏が出演し、西武・平良海馬投手の投球を絶賛した。今季ここまで10試合に登板し、5勝1敗、リーグトップの防御率0.82をマークしている平良。GG佐藤氏が「平良投手をどう見ているか、昌さんに聞きたいですね」とたずねると、山本氏は「めちゃくちゃ良いピ