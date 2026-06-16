「全然まだいける」レジェンドも驚く岸の凄みパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が15日に公開され、山本昌氏がプロ20年目を迎えた楽天の岸孝之投手への期待を語った。岸は、12日の広島戦で7回1失点の好投を披露。今季初勝利を挙げ、20年連続の白星をマークした。50歳まで現役を続け、プロ通算219勝を挙げた山本氏は、岸の投球を見て「元気だね。全然まだいけると思います。体形も変わらない