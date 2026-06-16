猫が飼い主の『ニオイを嗅ぎたがる』タイミングとは？ 1.帰宅した直後 外出から帰ってきた瞬間、愛猫に足元やバッグを熱心に嗅がれた経験はありませんか？これは、単なる興味本位ではなく「どこへ行ってきたの？」という確認行動のひとつです。 猫は人よりもはるかに優れた嗅覚を持っており、ニオイから多くの情報を読み取っています。たとえば、外で触れ合った動物の気配、飲食店のニオイ、ほかの人の香水など、