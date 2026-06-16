孫のためを思って作り続けていた手料理が、実は息子一家を困らせていた！？ 嫁の何気ない一言で気づかされた“愛情と自己満足の違い”とは──。今回は筆者の知人から聞いた、考えさせられるエピソードをご紹介します。 得意料理をふるまう 私は昔から、煮物や佃煮のような“ザ・家庭の味”が得意でした。 孫の誕生日や入園お祝いなどで息子一家が来る日は、昆布の佃煮やひじきの煮物、筑前煮などを何品も用意。