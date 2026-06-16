国会答弁を訂正し高市首相陣営の“ネガキャン問題”は新たなフェーズに入った。昨年の自民党総裁選や衆院選で他陣営への中傷動画の作成、拡散を『neu』社の松井健CEOに依頼していたとされる疑惑。これまで高市早苗首相（65）は“知らぬ存ぜぬ”を繰り返してきたが、週刊文春などの再三の追及に整合性が取れなくなり、とうとう国会答弁を訂正したのだ。首相は６月10日の衆院法務委員会で、文春オンラインが報じた松井氏と高市氏の秘