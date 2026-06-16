女優の仲里依紗（36）が7月22日スタートのフジテレビ系新ドラマ「Tokyo middle 30」で主演を務めることが発表された。仲にとっては、同局の連続ドラマ初主演となる。【もっと読む】カズレーザーが指摘！ 営業赤字87億円に転落したフジテレビの制作現場で起きている「無駄」と「楽しくないこと」同作は中国で爆発的ヒットを記録した「Nothing But Thirty」を原作に、日本版としてオリジナルリメークした作品。“35歳の女性の今”