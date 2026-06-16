初の女性総理誕生とともに発足した高市早苗政権。保守層の強い後押しを受けて日本のリーダーとなった高市氏。松下政経塾時代からの先輩で「ゆうこく連合」の党首である原口一博氏は取材に対し、高市氏のことを"仮面右翼"だと真っ向から批判した。【写真】「悪性リンパ腫の闘病で坊主頭に...」国会で質問する原口一博氏、白スーツに真っ赤なネクタイ姿の若かりし頃の写真も高市首相の周りで今、なにが起こっているのか──。30