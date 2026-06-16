俳優のマイケル・ダグラス(81)が、「ウォール街」からおよそ40年ぶりにオリバー・ストーン監督とタッグを組むという。ストーンにとって「スノーデン」以来、およそ10年ぶりの長編ストーリーとなる新作「White Lies」には、俳優のジョシュ・ハートネット、ウィレム・デフォー、父に俳優リチャード・ギアを持つホーマー・ギア、女優のエレン・バー