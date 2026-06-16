資料香川県立高校入試の様子2026年3月 香川県教育委員会は、2027年度の公立高校の入学者選抜者要綱を発表しました。一般選抜の試験は2027年3月9日と10日に行われます。 入試日程は、自己推薦選抜（全日制）が2027年1月21日と22日に願書を受け付け、試験は2月2日。2月9日に合格発表が行われます。 一般選抜は2027年2月12日から15日に願書を受け付け、17日から19日に志願変更。3月9日に学力検査、10日に適性検査と面接