米国とイスラエルによるイラン攻撃から約3カ月半。米国とイランが14日（日本時間15日）、戦闘終結に向けた覚書に合意したと発表した。米イ双方の主張は食い違うが、株式市場は「合意発表」を好感。爆騰する日本株は危うさをはらむ。【もっと読む】高市首相「7月はホルムズ代替100％」豪語も“6月に詰む”に現実味…企業の85%がナフサ供給「支障ある」と悲鳴15日の日経平均終値は前週末比3297円46銭高の6万9317円50銭。初の6万9