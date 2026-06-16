元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が6月14日、中山秀征（58）がMCを務める日本テレビ「シューイチ」にVTR出演した。同番組の出演は、2024年8月に自身の不倫報道を受けて謹慎を発表してから、1年10カ月ぶりとなる。【こちらも読む】草間リチャード敬太の事件で「遅刻癖のあるタレントは…」の警戒感 中丸雄一、フワちゃんとも共通中丸は今回、担当コーナー「まじっすか」にスーツ姿で登場。冒頭で「まずですね、ヒデさ