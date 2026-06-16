元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏も絶賛北中米ワールドカップの初戦で日本代表はオランダ代表と2-2で引き分けた。欧州を代表する強豪に2度のリードを許しながらも、そのたびに追い付いた日本代表の戦いぶりが称賛されている一方で、試合後のファン・サポーターによるゴミ拾いもあらためて注目されている。日本のファン・サポーターが会場のゴミ拾いをする姿は、試合後の日本代表チームのロッカールームの美しさと