京都府のインターチェンジ付近で親子グマの姿がカメラにとらえられた。その後、捜索が行われたが、クマの行方はわかっていない。全国で人間の生活圏でクマの出没が相次ぎ、警戒が強まっている。近隣には保育園が…親子グマが道路横断京都・京丹後市のインターチェンジ付近で13日午前11時過ぎ、ドライブ中の車の前に現れたのは、巨大なクマだ。道路脇には、2頭の子グマも確認できる。突然のことに、撮影者は「クマ！クマ！クマ！ク