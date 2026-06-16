FIFAワールドカップ(W杯）1次リーグF組で20日（日本時間21日）に日本と対戦するチュニジアの新監督に、エルベ・ルナール氏（57＝フランス）が就任する可能性が浮上した。「FOOT AFRICA」など複数のメディアが16日に報じた。チュニジアは14日（同15日）の1次リーグ初戦でスウェーデンに0―5と大敗。W杯開幕直前のベルギーとの親善試合と合わせて2試合計10失点と、伝統の堅守が崩壊した。チュニジア連盟は15日、代表チームのイン