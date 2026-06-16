Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・I卓の第1試合が6月15日に行われ、鈴木大介（BEAST X・連盟）が試合中に見せた独特な所作が話題となった。危険牌をツモった際、その太い指で牌を隠すかのように熟考した珍場面に対し、放送席や視聴者からツッコミが相次いだ。【映像】持ってきたのは何の牌？鈴木大介の指で隠れたのは…東4局、3万5500点持ちのトップ目に立つ大介の配牌は赤5索が1