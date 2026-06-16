お笑いコンビ・ダンビラムーチョの大原優一（36）が、15日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。“自粛中”に救ってくれた先輩芸人を明かした。【写真】何があった？バラエティ出演休止が相次いだ吉本芸人「僕はちょっと、世間をお騒がせするようなことがあって…」とトークを始めた大原。昨年、表舞台から姿を消した際に多くの人に迷惑をかけたとし「精神的にキツイ。芸人を辞めないといけな