“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、栄養豊富な夏野菜の代表格「トマト」。大玉とミニの違いは？使い分けや選び方は？徹底解説します。文・写真＝堀基子トマトの品種、どれだけ知っている？店頭に並ぶ様々なトマト。一般的なトマト（以下、大玉）は150g以上、ミニトマト（以下、ミニ）は10〜30g、その中間にあたるミディトマト（以下、中