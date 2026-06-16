◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が15日（同16日）、本拠地でのロッキーズ戦に先発登板し、1−0の5回まで4安打無失点に封じ、6回途中2死一、二塁の場面で降板した。好投を続けた左腕には、降板時に本拠地のファンがスタンディングオベーションを送った。だが、2番手のマートンが押し出し四球で同点とされ、左腕は6回途中1失点。勝利投手の権利は消滅した。ロッキーズと