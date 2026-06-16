島根県の丸山達也知事（５６）は１６日、膀胱（ぼうこう）がんの治療のため、２週間程度入院することを明らかにした。この日の県議会議会運営委員会で説明した。丸山知事によると、検査で膀胱に腫瘍が見つかり、ステージ３のがんと診断された。１９日から７月２日まで入院し、薬物療法を受ける。その後も入通院しながら、薬物療法や病巣の摘出手術を受けるという。入院中は職務代理者を置かず、タブレットなどを用いて公務に