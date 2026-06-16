告白された人数は11人、偏差値71の高校に通う才色兼備な高2・たまきが、継続メンバーとして新シーズン「インチョン編」に参加。前回の旅では受け身な恋愛になってしまったというたまきは、「人生初の彼氏を作る旅に来ました」と意気込みを明かした。【映像】11人に告白された偏差値71の美人JK毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。15日はインチョン編第1話が放送。 『今