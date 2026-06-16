16日朝、鹿角市十和田大湯の休耕田でクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、16日午前8時40分ごろ、鹿角市十和田大湯字内前田の休耕田にクマ1頭がいるのを、車で走っていた人が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは30メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。