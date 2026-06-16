南陽市によりますと、きのう午後6時58分頃、山形県南陽市上野の市道上野新田線上でクマ1頭が目撃されました。 現場は旧ハイジアパークから南におよそ200メートルの場所だということです。 クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。