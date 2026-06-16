吉井氏は世界一に輝いた23年のWBCで投手コーチを務めた（C）産経新聞社6月10日に三木肇監督の休養を発表したばかりの楽天の電撃監督人事が話題を集めている。 【関連記事】「今やから言いますけど…」元ロッテ監督、吉井理人氏が明かす“佐々木朗希より上”の侍戦士佐々木視察のスカウトに「良くなるんで、見といてくださいって」16日付け紙面で「スポーツ報知」含め複数のスポーツ紙は、楽天の新監督に前ロッテ監督の吉井