LGBTの人などへの理解を深め誰もが生きやすい共生社会をつくるために、政府は、法律に基づく初の基本計画を閣議決定しました。16日に閣議決定された基本計画は2023年に施行されたLGBTの人などへの理解増進法に基づき策定されたもので、性的マイノリティーなどへの国民の理解を深めるために、国、地方自治体、学校、企業など、それぞれの役割や努めるべき取り組みが示されています。国が、自治体などの研修で活用できるリーフレット