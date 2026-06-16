イギリス政府は、16歳未満の子どもに対するSNS提供を禁止する方針を発表しました。対象にはSnapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Xなどが含まれる見通しで、規制は2027年春の施行が想定されています。Social media to be banned for under-16s in landmark government move to give kids their childhood back - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/social-media-to-be-banned-for-under-16s-in-landmark