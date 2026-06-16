ダンビラムーチョの大原優一が１５日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、昨年の活動自粛期間中に「１番救ってくれた」先輩芸人を明かした。大原は昨年、オンラインカジノをやっていたことが発覚し、約４カ月間、活動を自粛。「いろんな人に迷惑をかけて。相方が一番だが、千鳥さんのネタ番組も…」というと、大悟が「お蔵入りになったりとかな」と多くの関係者に改めて謝罪した。自粛期間中に「１番救ってくれた」という