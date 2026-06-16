スタジオジブリ作品グッズを取り扱うショップ「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」が、23日から12月31日までの期間限定で、米・ロサンゼルス郊外にある商業施設「Del Amo Fashion Center(デル アモ ファッションセンター)」に出店することが決定した。【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」は、現在日本国内に40店舗、香港に5店舗、上海に1店舗、台