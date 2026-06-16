◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板し、５回３分の２で８５球を投げ、５安打１失点、３奪三振の粘投を見せ、５勝目の権利を持って降板した。１―０とリードしたままマウンドを降りるも、代わって２番手で登板したメートンが押し出し四球を与えて追いつかれたため勝利投手の権利は消滅し