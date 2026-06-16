◇ナ・リーグカージナルス−パドレス（2026年6月15日セントルイス）カージナルスのダスティン・メイ投手（28）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に先発。6回まで完全投球を見せたが7回に四球と安打を許し、快挙とはならなかった。立ち上がり、タティス、メリル、マチャドとパドレス上位打線を3者凡退に封じると波に乗った。打たせて取る投球で相手打線を封じ、6回は3者連続三振。6回まで打者1人も出さない完全