女優の井桁弘恵が１５日、日本テレビ「『日本×オランダ』ＦＩＦＡワールドカップ初戦の熱狂シーンすべて見せます！」に出演。「日テレ系スペシャルナビゲーター」として竹内涼真らと日本テレビ内でオランダ戦を観戦していた様子などが公開された。青の日本代表ユニ姿で喜怒哀楽全開で観戦する様子にＳＮＳなどでは「ショートめちゃくちゃ似合ってる」、「いげちゃんガッツポーズ」、「めっちゃかわいいめっちゃかわいい（２回