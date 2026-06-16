日本対オランダは、まさにワールドカップの試合らしい一戦だった。SNSなどを見ても「ここまで一番見応えがあった」と、世界中が称賛している。そんな試合を終え、オランダの選手たちは日本戦にどんな感想をもったのだろうか。オランダ人でも日本人でもないブラジル人の私だからこそ、忖度のない答えが聞けるのではないかと、私はミックスゾーンに向かった。まず私の問いかけに足を止めてくれたのは、キャプテンで先制ゴール