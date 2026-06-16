【めっちゃカメレオン】 6月10日 発売 価格：790円 LEMORION氏が制作するPC用かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の売上が200万本を達成したことが明らかになった。 本作はSteamにて6月10日に発売されたかくれんぼゲーム。白いボディの人形キャラクターを操作してかくれんぼをするが、隠れる際には壁などに張り付き体に色を塗ることでカメレオンのように