日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、本格的な暑さを迎える前に事前に体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」の大切さを広く知ってもらうことを目的として、各地域で暑熱順化が必要となるタイミングの目安を示す2026年「熱中症ゼロヘ 暑熱順化前線(第2回)」を、プロジェクト公式サイトで2026年6月11日に公開した。本調査および情報公開は、各地域で暑熱順化が必要なタイミングに合わせて繰り返し行われており、2026