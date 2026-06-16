女優のヘリがファンミーティングの感想を語った。予期せぬハプニングにも動じないプロフェッショナルな姿を見せた。【画像】ポロりハプニングの決定的瞬間のヘリヘリは6月15日にインスタグラムを更新。「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL」「私にとって本当に夢のような時間でした。とても、とても、とても幸せでした。忘れられないと思います」と綴っている。続けて、「数十人のスタッフの皆さん、本当にありがとうござ