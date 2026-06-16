ガールズグループNMIXXのソリュンが、涙を流しながらステージに立つ姿が拡散され、“酷使論争”が広がるなか、自ら状況を説明した。最近、SNSやオンラインコミュニティを中心にソリュンがワールドツアー公演中に涙を流しながらパフォーマンスを続ける様子を収めた映像が拡散された。【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上映像の中でソリュンは、腰のあたりを押さえたり、慎重に体を動かしたりする姿を見せていた。