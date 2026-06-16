元LE SSERAFIMのキム・ガラムが、女優として再デビューする。芸能事務所MANAGEMENT KOOは6月16日、「キム・ガラムと専属契約を締結した。これまでユーチューブでの活動を継続的に見守りながら、女優としての成長の可能性と誠実な姿勢に深い印象を受けた」と発表した。【写真】キム・ガラム、脱退後の姿続けて、「自身の夢をかなえるために日々努力を重ね、成長し続ける姿が、専属契約を決定する重要なきっかけとなった」と説明した