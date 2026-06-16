日本豆腐協会はこのほど開いた第50回通常総会終了後に意見交換会を実施した。農水省大臣官房新事業･食品産業部と経産省物流企画室ら4人を講師に迎え、中東情勢を踏まえた対応について説明があったのち、質疑応答を行った。石油の流通円滑化対策の強化について、元売から卸事業者向け販売は、系列･非系列にかかわらず前年同月と同量を基本とするよう大手元売事業者に要請する。大手卸売事業者にもこれに準じた要請を実施するとした