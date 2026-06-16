【モデルプレス＝2026/06/16】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）が6月15日に最終回を迎えた。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆「あのちゃんねる」最終回迎えるこの日は、人気企画「やっぱり家が好き」第3弾が行われ、インドア派のあのが“家好き芸能人”を招いてトークを展開。スタジオゲストには、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍、Aぇ! groupの末澤誠也、タレントのベッ