【S.H.Figuarts ダークザギ】 受付期間：6月16日16時～25日23時 当選発表：6月下旬予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ダークザギ」の2次抽選販売を6月16日16時から25日23時の期間受け付ける。価格は9,900円で、6月下旬に当選発表、2027年2月発送予定。 本製品は「ウルトラマンネクサス」に登場する闇