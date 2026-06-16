読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！出張で家を空けているはずの妻。その留守をいいことに、夫は平日の昼間から自宅に女性を連れ込みました。しかし、そのあと夫が全く予想していなかった展開になっていくのでした…！在宅ワーク中に起きた災難数日間の出張に出る予定だった私は、急遽スケジュールが変更になり、自宅でリモートワークをすることになりました。同じ会社で働く夫には、あとで伝えればいいかと思い、あ