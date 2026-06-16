１１日、オトク畜産企業で飼育されているアルバスカシミヤヤギ。（オルドス＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト6月16日】中国内モンゴル自治区オルドス市オトク旗は、アルバスカシミヤヤギの主要な生産拠点となっている。地元では長年にわたり繁殖技術の改良を重ね、優良品種の供給体制を強化し、畜産業の標準化と大規模化を進めるとともに、牧畜民の就業と増収を図り、農村振興を後押ししている。アルバスカシミヤヤギは